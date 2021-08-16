Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане

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Пилоты потерпевшего в Узбекистане крушение самолета афганских ВВС выжили и находятся в Термезском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

"Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета", – сказал собеседник агентства, добавив, что военнослужащие находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

15 августа в Сети появились видео и фото с частями разбившегося самолета ВВС Афганистана в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Тогда сообщалось, что пострадал один военнослужащий. Позже информацию о крушении подтвердило Минобороны Узбекистана.

По некоторым данным, до этого в больницу в Термезе были доставлены трое других афганских военных в состоянии средней степени тяжести с травмами грудной клетки, сотрясениями мозга и другими повреждениями.

Боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ранее объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

