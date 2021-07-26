Блогера Гасанова лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования

ТАСС/Артем Геодакян

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительского удостоверения на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решение принял Мировой суд в столице, сообщает Агентство "Москва".

"Гасанов Гусейн Саттар оглы признан виновным мировым судьей судебного участка № 177 района Раменки Москвы в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год шесть месяцев", – говорится в сообщении.

В начале июля полиция возбудила административное дело за отказ от медицинского освидетельствования в отношении блогера Гасанова, который находился за рулем Lamborghini Urus.

Автомобиль блогера остановили в 4-м Сетуньском проезде у дома 20. В ходе проверки документов сотрудники ДПС заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, однако от медосвидетельствования он отказался.

В прошлом году мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на три месяца. Блогер нарушил правила установки регистрационных знаков на автомобиле.

