Кому разрешат поселиться в халяльном поселке под Истрой

Вокруг исламского поселка, который строят в Истринском районе Подмосковья, все больше споров. "Джамаат Аминовка", как его называют сами жители, будет с мечетью, халяльной базой отдыха, запретами на курение, алкоголь и разведение свиней.

Поселок придумала Амина Шабанова, чтобы, по ее словам, создать здесь сообщество зрелых, осознанных людей. Стоимость земельного участка начинается от 420 тысяч рублей. Минимальный размер – 12,5 соток. Но купить здесь землю смогут не все. Решение о продаже участка принимает наблюдательный совет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.