Нифантьев: наши олимпийцы показывают всему миру, что готовы бороться, несмотря ни на что

Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев принял участие в спортивном забеге с препятствиями "За наших". Он был организован Всероссийской общественной организацией "Молодая Гвардия".

Таким образом, участники присоединились к народному флешмобу в поддержку делегации ОКР на Олимпийских играх в Токио.

Нифантьев напомнил, что летняя Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год.

"Но если с этим препятствием столкнулись все страны – участницы, то делегации ОКР пришлось гораздо сложнее. Из-за политической ситуации наши спортсмены вынуждены выступать под флагом Олимпийского комитета России, и сегодня им особенно нужна наша зрительская поддержка. И неравнодушные зрители собрались здесь, на Борисовских прудах, чтобы пробежать свою дистанцию, которую пусть и не сравнить с олимпийской", – сказал он.

По его словам, российские спортсмены демонстрируют невероятную силу духа и завоевывают для страны медали и этим они показывают всему миру, что готовы бороться до конца, несмотря ни на что.

"Например, впервые в постсоветской истории делегация ОКР завоевала олимпийскую медаль в академической гребле, причем серебряную, а пловец Евгений Рылов принес стране не только золото, но и мировой рекорд, проплыв 200-метровку за 1 минуту 53,27 секунды. Также на днях мы наблюдали удивительную победу российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой, которые сразились в финале и завоевали золото и серебро Олимпиады", – рассказал Нифантьев.

Участники спортивного забега также растянули 15-метровые ленты триколора.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса. Вместе с тем арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают под названием ОКР (Олимпийский комитет России). На форме олимпийцев во время состязаний могут использоваться белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. Однако во время их награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.