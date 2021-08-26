Основатель мусульманского экопоселения в Подмосковье рассказала о жизни в нем

По ее словам, в поселении могут проживать все люди, которые выбирают осознанный подход к жизни.
"Среди наших соседей есть представители разных вероисповеданий. Мы за дружбу и за мир, и за то, чтобы объединяться и жить среди единомышленников", – рассказала Шабанова.
Основательница Аминовки отмечает, что общественный резонанс, который вызвало появление мусульманского экопоселения в Подмосковье, ее удивляет. Шабанова заявила, что в мире существует огромное количество экопоселений. Порядка тысячи из них расположены в России.
"И в каждом поселении действует свой свод правил, потому что люди, так или иначе, хотят объединяться, создавать некие клубы по интересам и жить среди тех, с кем им комфортно. По-моему, это абсолютно нормальное явление", – отметила Шабанова.
Она сообщила, что минимальный размер участка в Аминовке составляет 12,5 сотки.
"Стоит он 420 тысяч. Пока здесь поле красивое. Но, даст бог, скоро собственники приступят к строительству своих жилых домов", – добавила основательница поселения.
Сейчас на территории Аминовки ведутся работы по благоустройству дорожного полотна внутри населенного пункта.
"Добро пожаловать! Приезжайте к нам в гости. Расскажем, покажем, пловом угостим, чаем напоим. Мусульмане всегда славились своим гостеприимством", – заключила Шабанова.
Ранее экотуристы поделились своим опытом путешествий. Россияне рассказали, почему предпочли русскую деревню турецким пляжам.
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