Основатель мусульманского экопоселения в Подмосковье рассказала о жизни в нем

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Основатель мусульманского экопоселения Аминовка, расположенного в Подмосковье, Амина Шабанова рассказала Москве 24 о том, кто может поселиться в нем.

По ее словам, в поселении могут проживать все люди, которые выбирают осознанный подход к жизни.

"Среди наших соседей есть представители разных вероисповеданий. Мы за дружбу и за мир, и за то, чтобы объединяться и жить среди единомышленников", – рассказала Шабанова.

Основательница Аминовки отмечает, что общественный резонанс, который вызвало появление мусульманского экопоселения в Подмосковье, ее удивляет. Шабанова заявила, что в мире существует огромное количество экопоселений. Порядка тысячи из них расположены в России.

"И в каждом поселении действует свой свод правил, потому что люди, так или иначе, хотят объединяться, создавать некие клубы по интересам и жить среди тех, с кем им комфортно. По-моему, это абсолютно нормальное явление", – отметила Шабанова.

Она сообщила, что минимальный размер участка в Аминовке составляет 12,5 сотки.

"Стоит он 420 тысяч. Пока здесь поле красивое. Но, даст бог, скоро собственники приступят к строительству своих жилых домов", – добавила основательница поселения.

Сейчас на территории Аминовки ведутся работы по благоустройству дорожного полотна внутри населенного пункта.

"Добро пожаловать! Приезжайте к нам в гости. Расскажем, покажем, пловом угостим, чаем напоим. Мусульмане всегда славились своим гостеприимством", – заключила Шабанова.

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