В Подмосковье начали возводить халяльный поселок. В 140 километрах от столицы на Новой Риге всем желающим мусульманам предлагают купить участок в будущем населенном пункте Аминьевка.

Авторы проекта утверждают – поселок будет жить исключительно по мусульманским законам.

Те, кто побывали на месте будущего строительства, говорят, что их этот проект привлек вовсе не из-за особенного устава, а по другим причинам.

О проекте знают и в Духовном управлении мусульман Московской области. По словам пресс-секретаря организации, такой поселок точно не будет закрытым и обособленным от других. Как пишут его основатели в соцсетях, Аминовка – это про осознанность, чистоту, сохранение высоких ценностей и воспитание здорового поколения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.