Акушер-гинеколог рассказал о всех рисках беременности после 35 лет

"Доктор 24": беременность после 35 лет

Врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Михаил Цурцумия рассказал Москве 24 о всех сложностях, которые могут сопровождать вынашивание ребенка у женщин старше 35 лет. Он также развеял популярные мифы о возрастной беременности.

В первую очередь Цурцумия отметил, что сложности с зачатием ребенка у женщин после 35 лет – это вовсе не миф, на это стоит обратить внимание.

"Овариальный резерв – это такая возможность вырабатывать яйцеклетки, готовые к оплодотворению. Получается, что чем выше возраст, тем этот резерв меньше", – заявил врач.

Кроме того, он заявил, что сложностей с вынашиванием беременности у женщин взрослого возраста также больше, нежели у молодых. Это связано не только с рисками выкидыша, но и с опасностью для здоровья самих женщин.





Михаил Цурцумия врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Если мы говорим о вынашивании беременности как таковой, то у возрастных пациенток в большем объеме она сопровождается гормональной нагрузкой. То есть речь идет о лекарственной терапии, поддерживающей и вынашивающей эту беременность.

Что касается здоровья женщин, то к зрелому возрасту она может получить больше различных хронических заболеваний, которые беременность может обострять, отмечает медик.



Однако возраст не является причиной невозможности естественных родов. Цурцумия заявил, что в любом возрасте кесарево сечение проводится только по конкретным акушерским показаниям.

"Говорить о том, что в сорок лет при первых родах она поедет в операционную не стоит. Женщина может поехать в операционную по каким-то акушерским причинам. Кесарево сечение делается по абсолютно четким показаниям. Единственное показание, в котором учитывается желание пациентки, это тазовое предлежание плода", – объяснил акушер гинеколог в программе "Доктор 24".

Наконец он заявил, что риск рождения ребенка с генетическими заболеваниями у женщин старшего возраста вовсе не миф.





Михаил Цурцумия врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Есть во время наблюдения беременности такое понятие как скрининговое ультразвуковое исследование. Там определяется риск генетических заболеваний плода – синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса. Чем старше возраст, тем больше вероятность развития этих генетических заболеваний.

При этом врач отметил, что вероятность родить ребенка-гения или спокойного послушного ребенка после 35 лет ровно такая же, как и при беременности в более молодом возрасте. По слом специалиста, это зависит лишь от родителей младенца и от его воспитания.