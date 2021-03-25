Акушер-гинеколог рассказал о всех рисках беременности после 35 лет

"Доктор 24": беременность после 35 лет
Врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Михаил Цурцумия рассказал Москве 24 о всех сложностях, которые могут сопровождать вынашивание ребенка у женщин старше 35 лет. Он также развеял популярные мифы о возрастной беременности.
В первую очередь Цурцумия отметил, что сложности с зачатием ребенка у женщин после 35 лет – это вовсе не миф, на это стоит обратить внимание.
"Овариальный резерв – это такая возможность вырабатывать яйцеклетки, готовые к оплодотворению. Получается, что чем выше возраст, тем этот резерв меньше", – заявил врач.
Кроме того, он заявил, что сложностей с вынашиванием беременности у женщин взрослого возраста также больше, нежели у молодых. Это связано не только с рисками выкидыша, но и с опасностью для здоровья самих женщин.
Что касается здоровья женщин, то к зрелому возрасту она может получить больше различных хронических заболеваний, которые беременность может обострять, отмечает медик.
Однако возраст не является причиной невозможности естественных родов. Цурцумия заявил, что в любом возрасте кесарево сечение проводится только по конкретным акушерским показаниям.
"Говорить о том, что в сорок лет при первых родах она поедет в операционную не стоит. Женщина может поехать в операционную по каким-то акушерским причинам. Кесарево сечение делается по абсолютно четким показаниям. Единственное показание, в котором учитывается желание пациентки, это тазовое предлежание плода", – объяснил акушер гинеколог в программе "Доктор 24".
Наконец он заявил, что риск рождения ребенка с генетическими заболеваниями у женщин старшего возраста вовсе не миф.
При этом врач отметил, что вероятность родить ребенка-гения или спокойного послушного ребенка после 35 лет ровно такая же, как и при беременности в более молодом возрасте. По слом специалиста, это зависит лишь от родителей младенца и от его воспитания.
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