В Минздраве оценили влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Данные о негативном влиянии вакцин от коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию отсутствуют. Об этом сообщила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина.
По ее словам, мужчинам и женщинам, которые планируют стать родителями, рекомендуется сделать прививку.
"Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", – цитирует Долгушину РИА Новости.
Однако есть данные, что перенесенный коронавирус может увеличить риск осложнений беременности, а также материнскую смертность. Эксперт отметила, что "Российское общество акушеров-гинекологов" советует проводить вакцинацию от COVID-19.
Ранее врачи из Медицинской школы Йельского университета заявили, что ряд пациентов с коронавирусной инфекцией столкнулся с острым повреждением почек. Уточняется, что в исследовании приняли участие 1 600 человек. Примерно 24–57% госпитализаций с COVID-19 сопровождались этим заболеванием, в отделениях интенсивной терапии показатель составил 61–78%.
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