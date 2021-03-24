В Минздраве оценили влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Данные о негативном влиянии вакцин от коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию отсутствуют. Об этом сообщила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина.

По ее словам, мужчинам и женщинам, которые планируют стать родителями, рекомендуется сделать прививку.

"Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", – цитирует Долгушину РИА Новости.

Однако есть данные, что перенесенный коронавирус может увеличить риск осложнений беременности, а также материнскую смертность. Эксперт отметила, что "Российское общество акушеров-гинекологов" советует проводить вакцинацию от COVID-19.

Ранее врачи из Медицинской школы Йельского университета заявили, что ряд пациентов с коронавирусной инфекцией столкнулся с острым повреждением почек. Уточняется, что в исследовании приняли участие 1 600 человек. Примерно 24–57% госпитализаций с COVID-19 сопровождались этим заболеванием, в отделениях интенсивной терапии показатель составил 61–78%.