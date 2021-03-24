Врачи предупредили о проблемах с почками после перенесенного COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врачи из Медицинской школы Йельского университета заявили, что ряд пациентов с коронавирусной инфекцией столкнулся с острым повреждением почек. Об этом сообщает "Мир 24".
Уточняется, что в исследовании приняли участие 1 600 человек. Примерно 24–57% госпитализаций с COVID-19 сопровождались этим заболеванием, в отделениях интенсивной терапии показатель составил 61–78%.
Спустя три недели после выписки из медицинского учреждения врачи опросили пациентов. Стало известно, что исходная функция почек после болезни у них не восстановилась. По словам специалистов, осложнение носит постоянный характер.
Помимо этого, состояние некоторых пациентов после выписки даже ухудшилось. Эксперты уверены, что это является признаком хронической почечной недостаточности.
Ранее сообщалось, что Россия проводит жесткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений. Так Татьяна Голикова прокомментировала информацию о том, что некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за единичных случаев развития тромбозов у получивших прививку.
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