В Центре Гамалеи допустили третью волну COVID-19 в РФ в апреле – мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын допустил, что третья волна распространения коронавируса в России может наступить на рубеже апреля и мая.

"Третью волну если ожидать, то надо ожидать в конце апреля – начале мая, и продлится она как минимум один-два месяца", – заявил эксперт в эфире телеканала "Россия 24".

Лисицын уточнил, что осуществить вакцинацию 70% населения, необходимую для создания коллективного иммунитета, можно будет к июню – июлю при отсутствии негативных факторов.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков допустил подъем заболеваемости COVID-19 в России в середине апреля. По его мнению, риск увеличения числа случаев заражения могут вызвать нарушения гражданами мер предосторожности. При этом Тимаков полагает, что число заболевших не будет таким большим, как в Европе, где с начала марта ВОЗ отмечает рост заболеваемости.

Инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в свою очередь, также допустила небольшое увеличение числа случаев заражения COVID-19 весной. Его может вызвать изменение погоды, которое создаст комфортные условия для распространения коронавирусов.

По мнению вирусолога Алексея Аграновского, новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России вполне вероятен, но он должен быть не таким значительным, как осенью прошлого года.