В России выявили 8 457 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 457 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 945 случаях не было клинических проявлений.

В Москве выявили 1 042 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 812, в Московской области – 513, в Нижегородской – 335, в Ростовской – 239.

Всего в РФ зарегистрировано 4 474 610 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста отмечены в Тыве, Магаданской, Сахалинской областях и Республике Алтай.

За последние сутки в России из-за COVID-19 умерли 427 человек. За весь период по стране скончались 95 818 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 10 860 человек, всего с начала пандемии COVID-19 переболели 4 088 045 пациентов.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови. Метод переливания иммунной плазмы применяется с апреля прошлого года.

Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.

В октябре клинический комитет столицы по борьбе с COVID-19 утвердил единый стандарт лечения больных коронавирусом, в который в том числе вошло использование плазмы крови с антителами. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели вирусом.

Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.