Свыше 4 млн заявок подано на онлайн-голосование и по месту нахождения в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании по месту нахождения на предстоящих выборах достигло 4,2 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

При этом Булаев добавил, что 2,2 миллиона из всех поданных заявок приходятся на онлайн-голосование. Он также коснулся тестирования системы ДЭГ, которое, по его словам, прошло без сбоев.

"Большая работа была проведена – и в первую очередь избирателями, которые не поленились проголосовать. Это помогло нам проверить систему дистанционного электронного голосования", – сказал Булаев.

Накануне Центральная избирательная комиссия завершила публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования. В нем приняли участие почти 118 тысяч человек. Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что оно прошло в штатном режиме.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

