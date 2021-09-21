В России продлили углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России продлили еще на один год углубленную диспансеризацию для граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении правительства РФ в телеграм-канале.
"Высокотехнологичная медицинская помощь станет бесплатной. Углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом продлевается еще на год", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин включил постковидную диспансеризацию в перечень бесплатных медуслуг. На финансирование данной услуги по углубленной диагностике направят 850 миллионов рублей.
Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый, помимо приема терапевта, включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрию. По показаниям – тест с 6-минутной ходьбой, для перенесших среднюю и тяжелую форму заболевания – определение концентрации D-димера в крови, а также рентгенографию органов грудной клетки.
По результатам обследований для уточнения диагноза пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации и назначить дополнительные обследования.
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