Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил планы по высадке новых деревьев в Москве в текущем году. На эти цели дополнительно выделят 741,35 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума.

Согласно планам, специалисты высадят 15 тысяч деревьев, в том числе 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных.

"Новые деревья высадят на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улице 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Наметкина и других", – говорится в сообщении.

Также в этом году деревья продолжат высаживать в рамках городских проектов "Миллион деревьев", "Наше дерево" и других.

В декабре прошлого года в Москве начался прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках. По итогам третьей и четвертой заявочных кампаний родители новорожденных высадили 8 467 деревьев на территории 25 парков.

