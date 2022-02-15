Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года

12:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил планы по высадке новых деревьев в Москве в текущем году. На эти цели дополнительно выделят 741,35 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума.
Согласно планам, специалисты высадят 15 тысяч деревьев, в том числе 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных.
"Новые деревья высадят на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улице 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Наметкина и других", – говорится в сообщении.
Также в этом году деревья продолжат высаживать в рамках городских проектов "Миллион деревьев", "Наше дерево" и других.
В декабре прошлого года в Москве начался прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках. По итогам третьей и четвертой заявочных кампаний родители новорожденных высадили 8 467 деревьев на территории 25 парков.
Собянин: в Москве с 2011 года высажено свыше 10 млн деревьев и кустарников
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