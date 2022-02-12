Благоустройство Ленинского проспекта продолжится в 2022 году

10:18
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Работы по благоустройству участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта планируется завершить до конца текущего года, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий. Запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", – заявил он.
По словам Бирюкова, план работ предусматривает благоустройство двух скверов – на улице Академика Петровского и у ГКБ имени Пирогова, который служит входом в Нескучный сад со стороны Ленинского проспекта.
"Еще один вход через исторические ворота в Нескучный сад расположен в районе дома 20 по Ленинскому проспекту. Там сделают пешеходную аллею с особым рисунком мощения дорожек, вдоль нее высадят деревья и кустарники, установят удобные скамейки", – сказал Бирюков.
Также, по его словам, на площади перед универмагом "Москва" высадят липовую аллею, а на улицах Вавилова и Орджоникидзе проведут благоустройство скверов. Кроме того, специалисты проведут реконструкцию площади Академика Тамма и бульвара Академика Зелинского.
Бирюков напомнил, что в 2020–2021 годах было проведено благоустройство участка Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.
Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.
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