Благоустройство Ленинского проспекта продолжится в 2022 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по благоустройству участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта планируется завершить до конца текущего года, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий. Запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", – заявил он.

По словам Бирюкова, план работ предусматривает благоустройство двух скверов – на улице Академика Петровского и у ГКБ имени Пирогова, который служит входом в Нескучный сад со стороны Ленинского проспекта.

"Еще один вход через исторические ворота в Нескучный сад расположен в районе дома 20 по Ленинскому проспекту. Там сделают пешеходную аллею с особым рисунком мощения дорожек, вдоль нее высадят деревья и кустарники, установят удобные скамейки", – сказал Бирюков.

Также, по его словам, на площади перед универмагом "Москва" высадят липовую аллею, а на улицах Вавилова и Орджоникидзе проведут благоустройство скверов. Кроме того, специалисты проведут реконструкцию площади Академика Тамма и бульвара Академика Зелинского.

Бирюков напомнил, что в 2020–2021 годах было проведено благоустройство участка Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.