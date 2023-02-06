Московских инженеров пригласили на открытые отборы в центр занятости "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московских инженеров пригласили на открытые отборы на вакансии ведущих промышленных предприятий. Собеседования состоятся 7 и 14 февраля во флагманском центре занятости "Моя работа", сообщает портал мэра и правительства столицы.

На мероприятии ждут токарей, слесарей, фрезеровщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов и инженерно-технический персонал. По словам директора столичной службы занятости Андрея Тарасова, в перечень задач организации входит помощь соискателям быстрее устроиться на работу на лучшие предприятия Москвы.

Инженеры смогут сравнить все предложения компаний, выбрав наиболее подходящие. Тарасов поделился, что зарплата сотрудников составит от 40 до 130 тысяч рублей в зависимости от опыта и квалификации кандидата.

"Крупнейшие предприятия также предложат соискателям расширенный социальный пакет: добровольное медицинское страхование, путевки в санатории и профилактории, компенсацию расходов на питание, дотации на аренду жилья, а также тренажеры и спортзалы на предприятии", – отметил он.



Отборы организуют 7 февраля с 10:00 до 11:30 и 14 февраля с 14:30 до 16:30 на улице Щепкина, доме 38, строении 1. Для участия необходима предварительная регистрация.

Ранее в департаменте труда и соцзащиты населения города рассказали о самых необычных вакансиях центра "Моя работа" в прошлом году. В перечень вошли такие профессии, как ведущий онлайн-трансляций, антифрод-аналитик, тайный покупатель и догситтер.



Жителям столицы рассказали о работе службы занятости "Моя работа"

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