Участники проекта "Город заданий" выполнили уже более 1,5 миллиона задач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники проекта "Город заданий" с января 2022 года выполнили более 1,5 миллиона задач. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Наибольшую популярность приобрели задания по подтверждению или опровержению устранения недочетов после сообщений на портале "Наш город". Было выполнено более 37 тысяч таких задач. Кроме того, более 23 тысяч раз участники проекта тестировали чат-бота Александру, 9 тысяч раз записывались на тренировки.

Каждую неделю на сайте проекта "Город заданий" появляются новые задачи. Часть из них одноразовые – если пользователь выполнил подобную, другой уже не сможет увидеть ее в каталоге.

Активными участниками проекта "Город заданий" являются более 120 тысяч москвичей, причем 10 тысяч записались с начала 2023 года.

Ранее для пользователей платформы "Активный гражданин" открылось голосование о том, какое имя выбрать для родившейся на "Городской ферме" ВДНХ овечки. В опросе представлены четыре имени: Звездочка, Искорка, Варвара и Жемчужинка.

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