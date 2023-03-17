Москва онлайн покажет гонку на собачьих упряжках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

19 марта в Подмосковье состоится массовая гонка с ездовыми собаками. В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите заезды на собачьих упряжках, соревнования на лыжах и забеги с четвероногими питомцами.

Корреспондент Лариса Соколова посетит спортивное мероприятие и пообщается с участниками.

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 11:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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