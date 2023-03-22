Более 90 тысяч человек воспользовались приложением "Макет Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что свыше 90 тысяч граждан воспользовались приложением "Макет Москвы" за год его работы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Приложение доступно для бесплатного скачивания по QR-коду на стойке администратора павильона "Макет Москвы", а также в AppStore и Google Play. Оно позволяет:

послушать аудиоэкскурсию по макету;

записаться на экскурсионную программу;

познакомиться с новостями павильона и расписанием светотехнических шоу;

принять участие в интерактивной викторине о Москве.

Левкин также рассказал, что жителям столицы предложили на портале "Активный гражданин" оценить по пятибалльной системе работу приложения.

"Средняя оценка приложения "Макет Москвы" составила 4,61 балла, в опросе приняли участие 80 626 уникальных пользователей", – отметил он.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в 2022 году музеи Москвы посетили 16,7 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет.

Предыдущий максимум был зафиксирован перед пандемией коронавируса, в 2019 году. Тогда московские музеи посетили 15,3 миллиона человек. Распространение инфекции привело к снижению посещаемости музеев до 7,7 миллиона человек.



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