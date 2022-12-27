Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открылся после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ открылся после реконструкции. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Павильон готов к встрече гостей. Уверен, что в новогодние праздники посетителей будет намного больше. В эти дни макет работает в обычном режиме", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе реконструкции специалисты провели косметический ремонт некоторых объектов, изучили состояние подсветки и проделали другие технические работы.

Площадь представленного в павильоне экспоната составляет 429 квадратных метров. На нем размещено более 23 тысяч объектов в масштабе 1:400.

Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Выходной день – понедельник.

25 ноября на ВДНХ стартовал зимний сезон. Все желающие могут покататься на коньках, лыжах и тюбингах. На территории выставочного комплекса также работают около 140 точек общественного питания, которые могут обслужить около 5 тысяч человек.



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