Сергунина: Музейный город ВДНХ в 2022 году посетили два миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два миллиона жителей и гостей столицы посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На ВДНХ самым популярным стал крупнейший в России тематический центр "Космонавтика и авиация". Его посетили порядка 570 тысяч человек. На втором месте оказался павильон "Макет Москвы", в котором побывали больше 442,5 тысячи посетителей. Третье место занял Музей гаража особого назначения ФСО России. Там побывали около 180 тысяч человек.

"Сегодня на ВДНХ есть больше 20 современных музейных пространств. В прошлом году их посетили два миллиона человек. Здесь работают постоянные и временные экспозиции в разных форматах. Они рассчитаны на детей и взрослых с самым широким кругом интересов: от науки и техники до искусства и культуры", – рассказала Сергунина.

По словам заммэра, выставочные площадки продолжают развиваться. На данный момент это не просто павильоны, а точки притяжения для гостей.

В центральной части ВДНХ находятся основные пространства экспозиций, которые объединены в кластер Музейный город. Туда входят Музей славянской письменности "Слово", Музей кино, исторический парк "Россия – моя история" и другие музеи.

Сергунина рассказала, что специально для посетителей были разработаны тематические маршруты, включающие посещение одновременно нескольких локаций.

В 2022 году в Музейном городе ВДНХ появились новые объекты, так, открылся музей "Биотех". Экспозиции этого музея посвящены современным биотехнологиям: от создания вакцин до производства инновационных материалов.

Кроме того, в отреставрированном павильоне расположился Музей городского хозяйства Москвы, где с помощью интерактивных инсталляций показывают работу коммунальных служб и создание комфортной среды в столице.

Также на ВДНХ открылась постоянно действующая выставка Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева с применением технологий дополненной реальности "12 признаков живого", концепцию которой разработали ученые-биологи и художники. Экспозиция показывает взаимосвязь всего существующего на Земле и за ее пределами.

Центр дизайна La Atmosfera также является новой площадкой, где можно посетить выставки современных художников, скульпторов, фотографов, послушать лекции о культуре.

В центре "Космонавтика и авиация" открылась постоянная экспозиция "Авиация. Мечты о полете", где представлено больше 90 интерактивных, мультимедийных экспонатов и макетов отечественных самолетов.

Ранее сообщалось, что самым популярным местом в Москве во время новогодних каникул стала ВДНХ. Помимо ВДНХ, популярными площадками стали Театральная, Красная площади и Васильевский спуск.

Кроме того, впервые за несколько последних лет в топ-5 посещаемых в зимние выходные мест вошли большие торговые центры Центральный детский магазин и "Outlet Village Белая Дача".



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