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28 декабря, 20:00

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"Мой район. Навигатор": интерактивный Музей лошади открылся на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": интерактивный Музей лошади открылся на ВДНХ

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Первый в стране Музей лошади открылся в столице. Интерактивную площадку организовали на базе трех павильонов ВДНХ, построенных в середине ХХ века. Их объединили в единый комплекс "Коневодство".

Восемь выставочных залов находится в данном музее. Посетители смогут узнать, как лошадь стала главным помощником человека, чем арабский скакун отличается от орловского рысака. Экскурсоводы расскажут, почему современные кони не похожи на своих предков.

Еще в музее работает конюшенная мастерская и выставка репродукций картин и скульптур. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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