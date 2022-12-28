Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Общество

Москвичи собрали более тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции

Москвичи собрали более тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции

Сугробы в Москве за минувшие сутки выросли до 30 см – синоптики

"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в столице вечером 28 декабря

Новости часа: семь машин столкнулись на улице Вавилова в Москве

"Время новых": пуховики Finn Flare

Цены на ингредиенты новогодних салатов выросли по сравнению с декабрем 2021 года

"Доктор 24": вся правда об икре

"Доктор 24": полезные привычки 2022 года

"Актуальный репортаж": россиянам рассказали о мошеннической схеме перегона машин

Специалисты сервиса доставки рассказали о сезонном повышенном спросе на услуги курьеров

Более тонны цитрусовых москвичи отдали на благотворительность. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Акцию "Подвешенный мандарин" объявили за неделю до Нового года. Она традиционно проходит на ярмарках, а это 35 площадок. Там можно купить фрукты и передать их администратору.

В новогодние праздники мандарины отвезут в благотворительные организации, а затем раздадут всем нуждающимся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика