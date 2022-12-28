Москвичи собрали более тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции

Более тонны цитрусовых москвичи отдали на благотворительность. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Акцию "Подвешенный мандарин" объявили за неделю до Нового года. Она традиционно проходит на ярмарках, а это 35 площадок. Там можно купить фрукты и передать их администратору.

В новогодние праздники мандарины отвезут в благотворительные организации, а затем раздадут всем нуждающимся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.