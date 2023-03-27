Сергунина заявила, что число посетителей сайта "Сделано в Москве" превысило миллион

Фото: пресс-служба ДПиИР

Количество пользователей, посетивших сайт "Сделано в Москве", превысило миллион. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Речь идет о портале, на котором московские бизнесмены презентуют свои товары и услуги. По словам Сергуниной, более пяти тысяч человек посещают эту интернет-площадку ежедневно. Там представлены свыше 10 тысяч товаров более чем в 35 категориях.

"Всего число уникальных посетителей превысило миллион. Каждый десятый пользователь переходит на сайт бренда или на маркетплейсы, где можно приобрести понравившийся товар", – отметила она.

Сайт начал работать в сентябре прошлого года. Платформа является частью программы поддержки предпринимателей, участниками которой стали больше 1,6 тысячи компаний.

Предприниматели получили возможность представлять свой продукт на сайте, демонстрировать его на различных выставках, а также продвигать на столичных рекламных площадках.

Представители бизнеса уже заметили, что количество граждан, интересующихся их товаром, выросло. Кроме того, повысилась и активность: почти 90% получили переходы с портала на личные сайты и страницы онлайн-магазинов.

Руководитель компании по производству одежды из натуральных материалов Олег Казаков рассказал, что портал его организации стали чаще посещать после того, как она стала участником проекта "Сделано в Москве".

"Недавно наша марка была представлена на коллективном стенде программы на крупной оптовой ярмарке в сфере легкой промышленности", – отметил он.

Ранее Сергунина сообщила, что российские дизайнеры получат возможность представить свои коллекции в торговых центрах столицы под эгидой "Московской недели моды". Маркеты пройдут в Москве с 28 по 30 апреля.

Она добавила, что заявки от дизайнеров будут рассматривать представители экспертного совета из числа профессионалов индустрии. В финальный этап попадут примерно 150 брендов из России.



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