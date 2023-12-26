Китайские бренды стали лидерами продаж в сети "МегаФона" и Yota

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Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota, а лидером продаж стала марка Realme, сообщает пресс-служба компании "МегаФон".

Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место занимает также китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует южнокорейский Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.

"Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров", – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж "МегаФона" Давид Борзилов.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тысяч рублей. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории 20–50 тысяч рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тысяч рублей – Apple iPhone 13, говорится в сообщении.

В 2022 году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%), пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8 и 6% соответственно.

Ранее сообщалось, что стоимость прошлогоднего флагманского iPhone 14 Pro в России снизилась на 15%. Модель iPhone 14 Pro на старте продаж осенью 2022 года стоила от 120 тысяч рублей. Теперь цена смартфона на территории РФ опустилась до 99–103 тысяч рублей в зависимости от региона и конфигурации гаджета.