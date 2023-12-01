Стоимость iPhone 14 Pro снизилась в России – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость прошлогоднего флагманского iPhone 14 Pro в России снизилась на 15%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.Ru.

Модель iPhone 14 Pro на старте продаж осенью 2022 года стоила от 120 тысяч рублей. Теперь цена смартфона на территории РФ опустилась до 99–103 тысяч рублей в зависимости от региона и конфигурации гаджета.

iPhone 14 Pro стал первым смартфоном компании Apple, оснащенным вырезом Dynamic Island, в котором установлены сканер лица Face ID, селфи-камера и другие датчики.

Также в этом устройстве установлена основная камера с разрешением 48 мегапикселей. За производительность устройства отвечает чип Apple A16 Bionic.

Ранее компания Apple разослала российским разработчикам письмо, в котором указала, что теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные сервисы.

Уточнялось, что россияне смогут оплатить покупку в приложении банковской картой или иным способом. При этом за покупки в российских приложениях через внешние ресурсы Apple будет взимать комиссию в размере 27%.

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