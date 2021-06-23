Ефремов в кассации утверждает, что видел погибшего в ДТП курьера непристегнутым

15:02
Фото: ТАСС/Роман Канащук
Адвокаты актера Михаила Ефремова подали кассационную жалобу с просьбой смягчить приговор своему подзащитному, поскольку он видел погибшего в результате ДТП Сергея Захарова непристегнутым, рассказал представитель стороны потерпевших Александр Добровинский. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова, он это определил, когда подошел к автомобилю Захарова после ДТП", – заявил он.
По мнению Добровинского, это утверждение Ефремова противоречит его прежним показаниям, данным в ходе следствия и суда, – актер утверждал, что ничего не помнит из событий вечера, в который произошло ДТП.
Кассационная жалоба адвокатов Ефремова поступила в Пресненский суд Москвы в конце мая.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы.
Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.
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