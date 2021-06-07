Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала долю наследства Захарова

16:01
Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
Гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подала в суд с требованием включить ее в перечень наследников имущества погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заявление Ирины Стерховой.
"Прошу суд установить факт моего нахождения на иждивении Захарова с 7 июня 2019 года по 6 июня 2020 года. Прошу включить меня в круг наследников на имущество Захарова, признать за мной право собственности на наследственное имущество, принадлежавшее ко дню смерти Захарову", – говорится в заявлении.
Как рассказал юрист Александр Добровинский, который представляет интересы вдовы Захарова Маргариты, Стерхову не признали потерпевшей по делу Ефремова, однако она не намерена отступать.
"Ирина Стерхова пытается нажиться на смерти несчастного Сергея Захарова, она хочет оттяпать у несчастной матери Захарова часть наследства. Об этом мне стало известно от Маргариты Захаровой. Она обратилась к нам за советом и рекомендациями относительно этой ситуации" – прокомментировал ситуацию юрист.
Добровинский выразил мнение, что у Стерховой почти нет шансов выиграть дело.
По делу о ДТП с потерпевшими проходили старший брат погибшего, его официальная жена Маргарита и два сына от разных браков. Стерхова утверждала, что прожила с Захаровым более 22 лет.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы.
Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.
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