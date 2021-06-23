Кокорин и Мамаев должны выплатить компенсацию пострадавшему водителю

Избитый компанией Кокорина и Мамаева водитель отсудил 200 тысяч рублей. С каждого обидчика должны взыскать по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще несколько сотен рублей за утраченный заработок и траты на лекарства. Такое решение вынес Савеловский суд.

Требовал пострадавший намного больше – по 250 тысяч рублей с каждого фигуранта дела. Кроме футболистов в избиении участвовали брат Александра Кокорина и их общий друг. Свои сроки они уже отсидели, из колонии вышли досрочно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.