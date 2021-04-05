Мизулина прокомментировала просьбу проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты Екатерина Мизулина не стала конкретизировать, какой выпуск журналиста Юрия Дудя она просила проверить на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Не могу сказать, о каком выпуске идет речь, потому что это считается пропагандой. И вы не можете об этом как СМИ писать, потому что вас оштрафуют за пропаганду потом. Мы ничего не просим, мы просим уполномоченные органы провести проверку. У нас как минимум административная ответственность предусмотрена", – подчеркнула Мизулина.
Организация направила соответствующую просьбу в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД.
Ранее сообщалось, что Twitter, Facebook и Instagram возглавили рейтинг интернет-платформ, нарушающих российское законодательство относительно распространения деструктивного контента. На четвертом месте рейтинга, сразу за Instagram, разместился YouTube, на пятом – TikTok, на шестом – "ВКонтакте", на седьмом – "Одноклассники".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: