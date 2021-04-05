Мизулина прокомментировала просьбу проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

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Директор "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты Екатерина Мизулина не стала конкретизировать, какой выпуск журналиста Юрия Дудя она просила проверить на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Не могу сказать, о каком выпуске идет речь, потому что это считается пропагандой. И вы не можете об этом как СМИ писать, потому что вас оштрафуют за пропаганду потом. Мы ничего не просим, мы просим уполномоченные органы провести проверку. У нас как минимум административная ответственность предусмотрена", – подчеркнула Мизулина.

Организация направила соответствующую просьбу в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Ранее сообщалось, что Twitter, Facebook и Instagram возглавили рейтинг интернет-платформ, нарушающих российское законодательство относительно распространения деструктивного контента. На четвертом месте рейтинга, сразу за Instagram, разместился YouTube, на пятом – TikTok, на шестом – "ВКонтакте", на седьмом – "Одноклассники".

