Москва 24: как уберечь детей в соцсетях от пропаганды незаконной деятельности

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3 февраля в Общественной палате РФ пройдут слушания по теме "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях".

Накануне несанкционированных акций в Сети были зафиксированы призывы к участию в них подростков. Как сделать соцсети безопаснее для детей, обсудят:



секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева;

председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев;

уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова;

председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко;

первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич;

первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло;

заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Надежда Куранина;

член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

Смотрите трансляцию 3 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.