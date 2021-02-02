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Технологии

15:21

Москва 24: как уберечь детей в соцсетях от пропаганды незаконной деятельности

технологии пресс-конференция

Фото: depositphotos/AlexLipa

3 февраля в Общественной палате РФ пройдут слушания по теме "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях".

Накануне несанкционированных акций в Сети были зафиксированы призывы к участию в них подростков. Как сделать соцсети безопаснее для детей, обсудят:

  • секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева;
  • председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев;
  • уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова;
  • председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко;
  • первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич;
  • первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло;
  • заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Надежда Куранина;
  • член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

Смотрите трансляцию 3 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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