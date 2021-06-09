Моргенштерн прокомментировал свой скандал на премии "Муз-ТВ"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) заявил, что на музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ" рассчитывал забрать награду в номинациях "Лучшее видео", "Лучшая коллаборация", "Лучшая песня" и "Лучший исполнитель". Об этом рэпер рассказал в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
По словам рэпера, он хотел устроить на премии шоу, а скандал из-за получения Александром Реввой награды "Лучший исполнитель" был незапланированным.
"На самом деле, спасибо "Муз-ТВ", что я не победил. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально", – заявил артист.
На музыкальной премии "Муз-ТВ" Моргенштерна возмутила победа Артура Пирожкова (он же Александр Ревва) в номинации "Лучший исполнитель". Услышав результат, исполнитель поднялся на сцену и призвал ведущего Дмитрия Нагиева провести еще одно голосование, обвинив организаторов в нечестной работе.
Позже гендиректор "Муз-ТВ" Захар Бабин прокомментировал ситуацию, отметив, что так артисты, "пользуясь случаем", могут пытаться заявить о себе. Бабин также подчеркнул, что технология определения победителей на канале не меняется уже много лет и основана она не на народном голосовании, а на мнении экспертов.
Моргенштерн возмутился победой Артура Пирожкова на премии "Муз-ТВ"
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