Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду

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Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала "Муз-ТВ" с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", – пояснили в пресс-службе.

Там также напомнили, что распространение информации, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, запрещено среди детей. Кроме того, подобный контент можно транслировать только в ночное время с пометкой "18+".

В ведомстве также заметили, что на афишах мероприятия стояла пометка "6+", и заявили о необходимости провести проверку не только эфира, но и самой премии, что, не входит в полномочия Роскомнадзора.

Мероприятие обозначилось еще одним скандалом. Рэпера Моргенштерна возмутила победа Артура Пирожкова (он же Александр Ревва) в номинации "Лучший исполнитель". Услышав результат, исполнитель поднялся на сцену и призвал ведущего Дмитрия Нагиева провести еще одно голосование, обвинив организаторов в нечестной работе.

Позже гендиректор "Муз-ТВ" Захар Бабин прокомментировал ситуацию, отметив, что так артисты, "пользуясь случаем", могут пытаться заявить о себе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Бабин также подчеркнул, что технология определения победителей на канале не меняется уже много лет и основана она не на народном голосовании, а на мнении экспертов. "В идее премии заложено определение победителя в каждой номинации голосами представителей музыкальной индустрии и аудитории. Голоса экспертов-академиков суммируются с голосами зрителей в определенных долях, чтобы не возникало недоразумений", – объяснил он.

