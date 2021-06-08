Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала "Муз-ТВ" с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", – пояснили в пресс-службе.
Там также напомнили, что распространение информации, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, запрещено среди детей. Кроме того, подобный контент можно транслировать только в ночное время с пометкой "18+".
В ведомстве также заметили, что на афишах мероприятия стояла пометка "6+", и заявили о необходимости провести проверку не только эфира, но и самой премии, что, не входит в полномочия Роскомнадзора.
Мероприятие обозначилось еще одним скандалом. Рэпера Моргенштерна возмутила победа Артура Пирожкова (он же Александр Ревва) в номинации "Лучший исполнитель". Услышав результат, исполнитель поднялся на сцену и призвал ведущего Дмитрия Нагиева провести еще одно голосование, обвинив организаторов в нечестной работе.
Позже гендиректор "Муз-ТВ" Захар Бабин прокомментировал ситуацию, отметив, что так артисты, "пользуясь случаем", могут пытаться заявить о себе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Бабин также подчеркнул, что технология определения победителей на канале не меняется уже много лет и основана она не на народном голосовании, а на мнении экспертов. "В идее премии заложено определение победителя в каждой номинации голосами представителей музыкальной индустрии и аудитории. Голоса экспертов-академиков суммируются с голосами зрителей в определенных долях, чтобы не возникало недоразумений", – объяснил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: