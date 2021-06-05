Моргенштерн возмутился победой Артура Пирожкова на премии МузТв

Рэпер Моргенштерн устроил во время церемонии музыкальный суд. Алишера возмутили итоги голосования. Отдавать тарелку, то есть победу, Артуру Пирожкову просто так он был не намерен и захотел разобраться.



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