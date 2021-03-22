Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России удалось стабилизировать. Об этом сообщает ТАСС.

"Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан", – сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

Президент отметил, что в стране полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона граждан.

По словам главы государства, ни один иностранный препарат не показал такой степени защиты, как российские вакцины.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны", – сказал он.

Вакцинация от COVID-19 должна быть максимально доступной и удобной для россиян, от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений, отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статистика по новым случаям коронавируса и выздоровлениям позволяет властям постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется, однако остается достаточно напряженной. По ее словам, отменять масочный режим в России пока не стоит, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Аналогичное мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что осторожность по-прежнему необходима, несмотря на постепенное улучшение ситуации с коронавирусом в стране.

