Около 2 тыс иностранцев планируют принять участие в ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка двух тысяч иностранцев примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2–5 июня. Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Белоусов в эфире телеканала РБК.

По его словам, самые большие группы приедут из США, Катара, а также Китая.

"Количество иностранцев, которые приедут, – порядка двух тысяч", – уточнил Белоусов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять очное участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума.