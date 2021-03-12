Песков допустил участие Путина в ПМЭФ в очном формате

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Владимир Путин может принять очное участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), запланированного на 2–5 июня.
Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, итоговое решение по формату будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
"Частично это будет очный формат, частично – онлайн, как позволит обстановка", – сказал Песков. При этом он подчеркнул, что глава государства примет участие в форуме.
Отвечая на вопрос о том, состоится ли на полях форума традиционная встреча президента с бизнесом, Песков отметил, что программа только готовится.
В то же время глава Роспотребнадзор Анна Попова указала, что считает возможным провести ПМЭФ в смешанном формате с элементами цифровых технологий. Она отметила, что оптимальное количество людей, допущенных до очного участия, будет определено в зависимости от эпидемической ситуации по коронавирусу.
Ежегодно на ПМЭФ съезжаются главы мировых государств, общественные деятели, представители бизнеса и эксперты. В 2020 году форум был отменен из-за коронавируса. Председатель комитета форума Андрей Белоусов заявлял, что такое решение было принято в целях защиты здоровья российских граждан и посетителей ПМЭФ.
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