Собянин выразил надежду на проведение ключевых массовых мероприятий в Москве в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин выразил надежду, что ключевые массовые мероприятия в Москве в этом году состоятся, в том числе Урбанистический форум.

"Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", – заявил мэр в эфире Первого канала.

Ранее Собянин объявил, что с 8 марта домашний режим для людей старшего возраста станет рекомендательным.

По его словам, ситуация с COVID-19 в столице улучшилась. Собянин отметил, что количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в пять раз снизилось относительно пиковых значений. Кроме того, уровень распространения инфекции по другим показателям упал в 2–3 раза.

Также заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявлял, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу. По его словам, в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни.