Собянин заявил, что московская система здравоохранения сильнее европейских

19:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин заявил, что столичная система здравоохранения сильнее, чем в столицах европейских стран. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу.
"Вопрос не об уникальных каких-то клиниках, а в целом вся система здравоохранения, начиная от работы скорой помощи, поликлиник, мощных стационаров, оперативности управления этими процессами, перенастройки, инвестиции в эту отрасль", – уточнил мэр.
Он отметил, что даже в самые тяжелые периоды у столичных органов здравоохранения есть возможность обеспечить москвичей всей плановой и экстренной помощью и помощью больным коронавирусом.
"Далеко не везде это возможно", – заключил он.
Ранее Собянин объявил, что с 8 марта домашний режим для людей старшего возраста станет рекомендательным. По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. Однако он подчеркнул, что горожане старшего возраста по-прежнему остаются в группе риска.
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