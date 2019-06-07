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06:44

Бузова приехала на вручение премии с верблюдами

культура

06:44

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Фото: twitter.com/__Aficionado__

Телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ на паланкине в сопровождении верблюдов.

Певица была одета в блузу и лосины с юбкой. Голову девушки украшала индийская тика с камнями. При этом она поедала фрукты, передает "Вечерняя Москва".


"Собаки лают – караван идет" – это все, что я хочу сказать сегодня", – написала Бузова в Instagram.


Премия Муз-ТВ вручается с 2003 года. Список номинантов формируется на основании решения экспертного жюри.

Затем на сайте премии проводится зрительское голосование. Бузова была представлена в номинации "лучшее женское видео" с песней WiFi, но не получила ее.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ранее предложил отправить назначить Бузову официальным представителем МИДа вместо Марии Захаровой.

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