04 марта, 07:56Город
Главархив Москвы открыл онлайн-выставку об известных писателях
Фото: Главархив Москвы
Главархив Москвы открыл онлайн-выставку об известных писателях. Уникальные фотографии литературных деятелей доступны в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в зале "1950–2000 годов". Об экспозиции рассказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко, передает портал мэра и правительства столицы.
Он объяснил, что речь идет о писателях второй половины XIX века и прошлого столетия. По его словам, всего в разделе собрано около 40 снимков.
"На кадрах известные литераторы работают в своих кабинетах на даче и дома, репетируют, выступают и читают стихи, общаются с детьми, коллегами и участниками Великой Отечественной войны. В наших фондах сохранились и личные документы", – отметил Онопенко.
На фотографиях за период с 1900 по 1998 год запечатлены моменты из жизни следующих литературных деятелей:
- Антона Чехова;
- Максима Горького;
- Роберта Рождественского;
- Юрия Нагибина;
- Михаила Шолохова;
- Корнея Чуковского;
- Агнии Барто;
- Евгения Евтушенко;
- Александра Твардовского;
- Александра Фадеева;
- Беллы Ахмадулиной и других.
Ранее в столице открыли 16 домов-музеев и мемориальных квартир известных писателей и ученых. Сергей Собянин рассказал, что культурные объекты в 2023 году посетили более 375 тысяч человек, а самыми популярными стали дом-музей Ивана Тургенева, музеи Михаила Булгакова и Николая Островского.
Мэр отметил, что площадки столичного департамента культуры неразрывно связаны с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранят важные артефакты.
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