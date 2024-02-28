Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир известных писателей и ученых. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, культурные объекты в 2023 году посетили более 375 тысяч человек, а самыми популярными стали дом-музей И. С. Тургенева, музей М. А. Булгакова и музей Николая Островского.

По информации мэра, в доме-музее И. С. Тургенева на улице Остоженке в 2018 году закончилась комплексная реставрация с восстановлением исторических интерьеров. В 12 залах парадной анфилады, антресолей и цокольного этажа размещено более 1,6 тысячи экспонатов.

В музее М. А. Булгакова на Большой Садовой улице расположены 10 комнат, семь из которых отдали под постоянную экспозицию и временные выставки, отметил градоначальник. Он добавил, что в Синем кабинете стоит оригинальная мебель, принадлежащая писателю, в том числе старинный секретер, за которым был создан роман "Мастер и Маргарита".

Кроме того, на Тверской улице находится квартира Николая Островского, ставшая музеем. В этом помещении писатель диктовал новый роман "Рожденные бурей" и отвечал на письма читателей, отметил мэр и подчеркнул, что там сохранились личные вещи, документы, фотографии и атмосфера советской эпохи.

В заключение Собянин подчеркнул, что каждая из 16 площадок столичного Депкульта по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты.

Ранее сообщалось, что в Москве на стене исторического особняка на улице Мясницкой появилась памятная доска. На новом барельефе изображены герои произведения Александра Грибоедова. Именно в этом здании писатель работал над книгой. Там же во время одного из балов он впервые прочел публике свое произведение.

Событие было приурочено к 200-летию выхода в свет комедии "Горе от ума" Грибоедова.

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