Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 16 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в пятницу, 16 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 10 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.

По данным синоптиков, в предстоящие выходные, 17 и 18 августа, жителей и гостей Москвы ожидают теплые летние дни. Вместе с тем в субботу местами в Подмосковье может пройти кратковременный дождь.

На следующей неделе в Москву вернется июльская погода. В частности, в понедельник, 19 августа, днем ожидается от 23 до 28 градусов. Однако 20 августа атмосферный фронт принесет в столицу локальные дожди.