Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 28 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и местами небольшой кратковременный дождь прогнозируются в столице в среду, 28 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 27 до 29 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 12 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Купальный сезон вернется в Москву к выходным, вода прогреется до 22 градусов. По словам синоптиков, вода прогревается, когда днем жарко и солнечно, а ночью температура составляет около 15 градусов.

Бабье лето в этом году в Москве начнется в середине сентября. Воздух в столице прогреется до 18–20 градусов. Период потепления продлится примерно с 14 по 21 сентября.

