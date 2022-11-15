Аналитик оценил сообщение ООН о росте населения Земли до 8 миллиардов

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Все разговоры о перенаселении Земли – это "плоды больной фантазии", заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов в беседе с RT.

Он объяснил, что в этом году вышел доклад ООН, в котором говорится, что рост населения планеты прекратится к 2070 году. По словам Крупнова, это связано с тем, что во всех более-менее развитых странах мира "доминирует чума малодетности".

Он напомнил, что в РФ коэффициент суммарной рождаемости составляет 1,5, в Китае – 1,1, в Италии – 1,2, в Корее – почти 1. Крупнов объяснил, что для того, чтобы в России численность населения не снижалась, данный показатель должен быть равен 2,5.

"Все объективные исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме", – добавил аналитик.

Ранее ООН сообщила, что население Земли достигло отметки в 8 миллиардов. По данным Всемирной организации, численность населения планеты выросла на 1 миллиард человек за 12 лет. Эксперты ООН прогнозируют, что данный показатель увеличится до 9 миллиардов к 2037 году.

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