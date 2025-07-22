Депутат от "Единой России" Михаил Тарасенко скончался

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На 78-м году жизни скончался депутат от партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. О его смерти сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

Володин добавил, что Тарасенко тяжело болел. Депутат не уточнил диагноз, однако после минуты молчания поднял тему тестирования на ковид. Володин обратил внимание на то, что каждый понедельник анализы позволяют выявить заболевших и если бы они тестирование не проводилось, то они находились бы в зале.

"По идее все обострилось именно во время ковида. Мы с вами во время ковида потеряли четырех депутатов. И сейчас. Это все оттуда догоняет", – заключил депутат.

Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в городе Таганроге, Ростовской области. В 1965 году он окончил Таганрогский металлургический техникум, в 1974 году – Всесоюзный заочный политехнический институт, а в 1989 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Являлся кандидатом экономических наук.

С 1968 года Тарасенко работал на Таганрогском металлургическом заводе. В 1976 году начал заниматься профсоюзной деятельностью, а в 1982 году перешел на работу в Центральный совет Горно-металлургического профсоюза России. Там он занимал должность заведующего отделом охраны труда.

Позже он стал секретарем Центрального совета Горно-металлургического профсоюза, а с 1996 по 2012 год был его председателем.

Депутатом Госдумы Тарасенко был избран в 2007 году, входил в V–VII созывы. Он выступил соавтором 41 законодательной инициативы.