Daily Mail: жители США пожаловались на "химический туман"

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Граждане США обеспокоены из-за распространяющего по стране таинственного "химического тумана". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что туман наблюдался в нескольких районах США. В частности, один из жителей Флориды рассказал о плохом самочувствии после того, как провел на улице в этом тумане всего 10 минут.

Он пожаловался на спазмы в животе и ощущение лихорадки. По словам американца, в тумане чувствовался резкий химический запах.

Авторы статьи связывают появление тумана с секретным экспериментом по биологическому оружию под названием "Операция Sea-Spray". Его проводила ВМС США в 1950 году. Во время эксперимента специалисты оценивали уязвимость крупных американских городов к биоатакам.

В конце декабря двадцать человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в американском штате Нью-Мексико. Всех пострадавших госпитализировали.

Предварительно, причиной произошедшего мог стать перелив химикатов в результате механической неисправности в одном из помещений завода.