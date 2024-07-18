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Некоторые государства реализуют под видом сотрудничества военно-биологические программы, в рамках которых создаются объекты, несущие угрозу для третьих стран, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе международной конференции "Биоугрозы и патогены".

По ее словам, это ярко демонстрирует выявленная на Украине ситуация.

Она обратила внимание, что Россия на протяжении многих лет выступает с заявлениями о существовании угрозы, исходящей от создания Соединенными Штатами Америки биологических объектов по периметру российской территории.

"Нас уверяли, что эти объекты, которые финансируются, на минуточку, Минобороны США, создаются в мирных целях для помощи странам. При этом на самом деле в результате такой помощи государственные санитарно-эпидемиолонические службы разрушаются, а эпидемиологическая обстановка только ухудшается", – цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что все опасения по поводу реальных задач этих программ подтвердились, когда в рамках проведения спецоперации была раскрыта реальная деятельность биологических объектов, созданных на Украине при поддержке США.

Между тем Россия не создает химической угрозы для Украины, подчеркнул постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия, посол страны в Гааге Владимир Тарабрин. Он также отметил, что многие иностранные эксперты указывают на использование военными Украины химического оружия и применения ими дронов для доставки токсичных химикатов.