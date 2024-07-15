Постпред РФ при ОЗХО Тарабрин заявил, что химической угрозы Украине со стороны РФ нет

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Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

Он отметил, что в марте 2022 года Украина обратилась в техсекретариат ОЗХО с просьбой к государствам – участникам оказать ей содействие. Это предполагает передачу научно-технической информации, оборудования, материалов, средств защиты от химоружия и прочего, передает РИА Новости.

Ранее Тарабрин сообщал, что многие иностранные эксперты указывают на использование военными Украины химического оружия и применения ими дронов для доставки токсичных химикатов.

Украина не первый раз нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. За период, прошедший с начала СВО, Киев более 400 раз использовал токсичные химикаты нелетального действия, заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.