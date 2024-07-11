Постпред России при ОЗХО: зарубежные эксперты говорят об использовании ВСУ химоружия

Фото: ТАСС/EPA/KOEN VAN WEEL

Многие иностранные эксперты указывают на использование военными Украины химического оружия и использования ими дронов для доставки токсичных химикатов. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО и российских посол в Нидерландах Владимир Тарабрин во время 106-й сессии исполсовета ОЗХО, которая проходит в Гааге с 9 по 12 июля, передает РИА Новости.

Он также прокомментировал обвинения в адрес России в ударе по детской больнице в Киеве. По его словам, уже установлено, что это была ракета Североатлантического альянса NASAMS, которая сбилась с курса в результате грубой ошибки боевого расчета. Он также отметил, что военнослужащие, запускающие ее, говорили на английском языке.

Украина не первый раз нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. За период, прошедший с начала СВО, Киев свыше 400 раз использовал токсичные химикаты нелетального действия, заявил ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В основном ВСУ использовали кустарные боеприпасы, которые сбрасывались с беспилотников, снаряженных химическим веществом. Кириллов добавил, что большинство подобных случаев получили официальное подтверждение от аккредитованной лаборатории Минобороны России.

